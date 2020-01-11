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Kızılırmak'ın bazı bölümlerinin yüzeyi buz tuttu

Sivas'ta hava sıcaklığının düşmesi sonucu Kızılırmak Nehri'nin bir bölümünün yüzeyinde buz oluştu.

Lokman Sevindik   | 11.01.2020
Kızılırmak'ın bazı bölümlerinin yüzeyi buz tuttu

Sivas

Sivas'ta hava sıcaklığının düşmesi sonucu Kızılırmak Nehri'nin bir bölümünün yüzeyinde buz oluştu.

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup, Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın su seviyesi düşük olan baraj gölü ile nehrin bazı bölümlerinin yüzeyi buz tuttu.

İlçede sıcaklık sıfırın altında 10 derece ölçüldü.

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