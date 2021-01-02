Euro
9.09
Dolar
7.44
BIST 100
1,476.72
Altın
1,898.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kıyı Ege, Çanakkale ve Tekirdağ çevreleri için sağanak uyarısı

Kıyı Ege ile Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak bekleniyor.

Zeynep Canlı   | 02.01.2021
Kıyı Ege, Çanakkale ve Tekirdağ çevreleri için sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, havanın Türkiye'nin batı kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Kıyı Ege ile Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ civarında sağanak öngörülürken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde ülkenin doğusunda buzlanma ve don görüleceği, iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 kilometre saat) esmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 101 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'a karşı tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu
Kastamonu'da tedbirler sonucu son 1 ayda Kovid-19 vakaları yüzde 70 azaldı
Organ nakli olan hastaların Kovid-19 aşısı yaptırmaları öneriliyor
Kovid-19 yoğun bakım servisi hemşireleri virüsle mücadelelerini anlattı

Benzer haberler

Kıyı Ege, Çanakkale ve Tekirdağ çevreleri için sağanak uyarısı

Kıyı Ege, Çanakkale ve Tekirdağ çevreleri için sağanak uyarısı

Muğla, İzmir, Balıkesir ve Çanakkale için kuvvetli yağış uyarısı

Kurak bir yıl geçiren Edirne'de son yağışlar rahat nefes aldırdı

Meteoroloji Türkiye'nin doğu kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji Türkiye'nin doğu kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu