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Türkiye

Kışın tamamen donan Susuz Şelalesi ilkbaharda bir başka güzel

Türkiye'de kışın en sert geçtiği illerden Kars'ta, soğuk hava nedeniyle tamamen donan Susuz Şelalesi, ilkbaharda görsel şölen sunuyor.

Cüneyt Çelik   | 18.05.2020
Kışın tamamen donan Susuz Şelalesi ilkbaharda bir başka güzel Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

Kars-Ardahan kara yolunda, 75 metre yükseklikten dökülen ve "Su Uçan" olarak adlandırılan Susuz Şelalesi, ilkbaharda, kışının tamamen donan suları çözülünce ayrı bir güzellik sunuyor.

Bölge halkının "Su Uçan" olarak adlandırdığı Susuz Şelalesi çevresinde Kars Valiliği koordinesinde, Susuz Kaymakamlığı ve Serhat Kalkınma Ajansınca (SERKA) yürütülen çalışmalar sonucu düzenleme yapıldı.

Her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken şelalenin çevresinde mesire alanı ve çeşitli düzenlemeler yapılmasının ardından, Susuz Şelalesi cazibe merkezi haline geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şu sıralar sessiz günler yaşayan şelale kuş cıvıltısıyla şenleniyor. Kış aylarından tamamen donan ve baharda da etrafı yeşeren Susuz Şelalesi her mevsim ayrı görsel şölen sunuyor.

75 metreden dökülen suyu ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini adeta büyüleyen şelalenin yanında bulunan vadideki yaban hayatı ile burada yaşayan 24 farklı türdeki kuşlar da bölgeye farklı bir güzellik katıyor.

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