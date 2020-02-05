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Kişi başına en fazla araç Muğla'da

Trafiğe kayıtlı taşıt sayısının 2019 itibarıyla 23 milyonu aştığı Türkiye'de yaklaşık 4 kişiye bir araç düşüyor. Muğla ve Burdur'a ilişkin kayıtlar, bu illerde her iki kişiden birine araç düştüğünü gösteriyor.

Erhan Cihan Ünal   | 05.02.2020
Kişi başına en fazla araç Muğla'da

Ankara

Trafiğe kayıtlı taşıt sayısının geçen yıl itibarıyla 23,2 milyon olduğu Türkiye'de yaklaşık 4 kişiye bir araç düşüyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı 23 milyon 156 bin 975 aracın yüzde 54'ünü otomobil, yüzde 16'sını kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 4'ünü kamyon, yüzde 2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

İstanbul, toplam 4 milyon 187 bin 776 taşıtla en fazla aracın bulunduğu il olurken, bu kenti 2 milyon 33 bin 935 taşıtla Ankara, 1 milyon 425 bin 302 taşıtla İzmir, 1 milyon 101 bin 56 taşıtla Antalya izledi. En az taşıtın bulunduğu iller ise 9 bin 188 taşıtla Hakkari, 9 bin 359 taşıtla Tunceli, 15 bin 589 taşıtla Bayburt olarak sıralandı.

Trafiğe kayıtlı araçların nüfusa oranına bakıldığında, Burdur ve Muğla'da her iki kişiye bir aracın düşmesi dikkati çekti. Trafiğe kayıtlı araç sayısı, nüfusu 983 bin 142 olan Muğla'da 506 bin 829 (yüzde 51,6), nüfusu 270 bin 796 olan Burdur'da 134 bin 884 (yüzde 49,8) olarak belirlendi. Üçüncü Antalya'da ise 2 milyon 511 bin 700 nüfusa 1 milyon 101 bin 56 (yüzde 43,8) taşıt düştü.

Buna karşılık Hakkari'de 30 kişiye 1 aracın düştüğü görüldü. Söz konusu oranla listede son sırada yer alan 280 bin 991 nüfuslu Hakkari'de araç sayısı 9 bin 188 olarak kaydedildi. Bu ili 18 kişiye 1 araç düşen Şırnak ve 16 kişiye 1 araç düşen Ağrı takip etti.

Başkentte her 4 kişiye bir otomobil

Otomobiller dikkate alındığında ise Ankara öne çıktı. Trafiğe kayıtlı toplam 12 milyon 503 bin 49 otomobilin bulunduğu Türkiye'de, ortalama 4 kişiye bir otomobil düşerken, Ankara'da oran yüzde 26,4 olarak gerçekleşti. Toplam 5,6 milyon nüfuslu başkentte trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 2019 sonu itibarıyla 1 milyon 489 bin 336 oldu.

Otomobillerin nüfusa göre dağılımına bakıldığında Ankara'yı yüzde 21,3 ile Muğla, yüzde 20,7 ile Antalya ve yüzde 19,9 ile Burdur takip etti.

İstanbul'da ise 15 milyonu aşkın nüfusa karşın otomobil sayısı 2 milyon 876 bin 156 olarak kaydedildi. Böylece İstanbul'da yaklaşık her 5 kişiye bir otomobil düştü.

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