Euro
9.56
Dolar
8.09
BIST 100
1,144.45
Altın
1,901.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kısa çalışma ödeneği ile işten çıkarma yasağının süresi uzatıldı

Kısa çalışma ödeneği ile işten çıkarma yasağının süresini 2 ay daha uzatan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Barış Kılıç   | 27.10.2020
Kısa çalışma ödeneği ile işten çıkarma yasağının süresi uzatıldı

Ankara
Kısa çalışma ödeneği ile işten çıkarma yasağının süresini 2 ay daha uzatan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 26 bin 771 Kovid-19 vakası kaydedildi
DSÖ: Avrupa'nın Kovid-19 salgınının 'yeni merkez üssü' olduğundan şüphe yok
İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 890 Kovid-19 vakası görüldü
İspanya'da Kovid-19 vakaları son 3 günde 52 bin 188 arttı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Kısa çalışma ödeneği ile işten çıkarma yasağının süresi uzatıldı

Kısa çalışma ödeneği ile işten çıkarma yasağının süresi uzatıldı