Kış zorlukları ve güzellikleriyle yaşanıyor

Kış mevsiminin en sert geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Bitlis'te yoğun kar yağışının ardından tek katlı evler ve arabalar adeta kara gömülürken, Muş'ta ev ve ağaçlar ile karlı yollardan geçen araçlar güzel görüntü oluşturdu.

BİTLİS/MUŞ

Kış mevsiminin en sert geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Bitlis'te yoğun kar yağışının ardından tek katlı evler ve arabalar adeta kara gömülürken, Muş'ta ev ve ağaçlar ile karlı yollardan geçen araçlar güzel görüntü oluşturdu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Bitlis'te kış mevsimi oldukça sert geçiyor. İl genelinde bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı ve dondurucu soğuk, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kent merkezindeki Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki tek katlı evler kara gömüldü. Vatandaşlar evlerinin üzerinde ve çevresinde biriken karları küreklerle temizledi.

Hüsrevpaşa Mahallesi, Çam Sitesi ve TOKİ bölgesindeki araçların üzeri de karla kaplandı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Muş'ta da kırsal alanlardaki tek katlı evler ile araçlar kar altında kaldı.

Muş'ta kış mevsiminin zorluklarının yanı sıra güzellikleri de yaşanıyor.

Yüksek kesimlerdeki evler, karlı yollarda ilerleyen araçlar ve vatandaşlar ile beyaza bürünen ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.



Muhabir: Yahya Sezgin, Ahmet Okur



