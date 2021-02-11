Euro
8.55
Dolar
7.05
BIST 100
1,556.06
Altın
1,842.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Akar açıklamalarda bulunuyor Milli Savunma Bakanı Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov’un katıldığı Kış 2021 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" başladı
logo
Türkiye

Kış 2021 Tatbikatı'nın 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetleri başladı

"Seçkin Gözlemci Günü"ne Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile TSK Komuta Kademesi katıldı.

Sarp Özer   | 11.02.2021
Kış 2021 Tatbikatı'nın 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetleri başladı Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’un katıldığı Kış 2021 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" başladı.

Akar ve Hasanov, beraberlerinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile "Seçkin Gözlemci Günü"ne katılmak üzere tatbikat alanına geldi.

İlk olarak Esas Komuta Yeri'ne geçen Akar ve Hasanov, tatbikata ilişkin bilgi aldı. Analiz Grubu Başkanı tarafından verilen tatbikatın durum özetine yönelik bilgilendirmenin ardından Akar ve Hasanov, yeni nesil üniteleri inceledi.

Buradaki sahra fırın ünitesinde yapılan ekmeklerden birini bölerek Hasanov ile Komutanlara ikram eden Akar, yerli ve milli üretim zırhlı ambulansı da inceledi.

Akar ve Hasanov, daha sonra Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Parkuru'na geçti. Burada kış teçhizatlı komando kolu tarafından okunan Komando Andı'nı dinleyen Akar ve Hasanov, marşın ardından "Allah Türk komandosunu korusun" dedi. 

İgloda incelemelerde bulundu

Komando kolunun teçhizatlarını da inceleyen Akar ve Hasanov, Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu ile ilgili tanıtımı izledi.

Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Barınma Tesisleri'ni de gezen Akar ve Hasanov, yapılan yığma iglonun içine girerek incelemelerde bulundu. 

Daha sonra 1 numaralı seyir yerine geçen Akar, Hasanov ve komutanlar, bu bölgede gerçekleştirilen hava hücum harekatını da takip etti.

Öte yandan Akar ve Hasanov başta olmak üzere tatbikata katılan personelin taktığı Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının motiflerini taşıyan maskeler dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB ülkeleri 'aşı pasaportu' konusunda bölünmüş durumda
Almanya Başbakanı Merkel, Federal Meclis’te Kovid-19 tedbirlerini savundu
Filistin halkının aşı mağduriyeti
Sağlık çalışanları için ikinci doz, 70 yaş üstü için ilk doz aşı uygulaması başladı
Kovid-19'u yenen Dr. Çetinsu: Yer ayaklarımın altından çekiliyor gibi oluyordu

Benzer haberler

Kış 2021 Tatbikatı'nın 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetleri başladı

Kış 2021 Tatbikatı'nın 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetleri başladı

Pençe Kartal-2 Harekatı'nda yaralanan bir asker daha şehit oldu

Milli Savunma Bakanı Akar Sudanlı mevkidaşı Yassın ile bir araya geldi

'Türkiye-Macaristan iş birliğinin tüm bölge ve Avrupa için önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyoruz'

'Türkiye-Macaristan iş birliğinin tüm bölge ve Avrupa için önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyoruz'
Milli Savunma Bakanı Akar: Önümüzdeki günlerde Almanya ile savunma ve güvenlik konularında somut adımlar atacağız

Milli Savunma Bakanı Akar: Önümüzdeki günlerde Almanya ile savunma ve güvenlik konularında somut adımlar atacağız
Milli Savunma Bakanı Akar Almanya'da mevkidaşı Karrenbauer ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar Almanya'da mevkidaşı Karrenbauer ile görüştü