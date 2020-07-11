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Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995 yılında yaşanan, Sırp askerlerince en az 8 bin 372 Boşnak sivilin ölümüyle sonuçlanan soykırımın 25.yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenleniyor.
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Türkiye

Kırsal kalkınma desteklerinde yatırımcılara projelerini tamamlama fırsatı

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında hibe sözleşmesi imzalamış ancak verilen sürelere rağmen belgelerini alamayan yatırımcılar, eksik belgelerini tamamlamaları halinde projelerini süresi içinde bitirmiş sayılacak.

Merve Özlem Çakır   | 11.07.2020
Kırsal kalkınma desteklerinde yatırımcılara projelerini tamamlama fırsatı

Ankara

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre, kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki projeler için hibe sözleşmesi imzalamış ancak Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen ek sürelere rağmen yatırımlarına ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesini alamayan yatırımcılar, bugünden itibaren 60 gün içinde eksik belgelerini tamamlamaları halinde projelerini süresi içinde bitirmiş sayılacak. Bu projeler için fesih işlemi uygulanmayacak.

Söz konusu yatırımcılara, yatırım projelerinin son tamamlanma tarihi olarak belirlenen gün itibarıyla düzenlenecek hak ediş karşılığı hibe ödemeleri yapılacak.


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