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Türkiye

Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan, kırmızı kategoride aranan PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği paylaşımında bulundu.

Muhammed Boztepe   | 28.09.2020
Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı kategoride aranan PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İki önemli haber. Bir, Diyarbakır annelerinin 18'inci kavuşması inşallah yarın gerçekleşiyor. İki, kırmızı kategoride aranan PKK terör örgütü mensuplarından birine daha sınırlarımız içerisinde çizik. Yüzbaşı Mahmut ve kahramanları ruhunuz şad olsun." ifadesini kullandı.

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