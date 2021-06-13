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Türkiye

Kırmızı bültenle aranan teröristin de arasında olduğu 12 kişi Hatay sınırında yakalandı

Hatay sınırında kırmızı bültenle aranan teröristin de arasında olduğu 12 kişinin yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandığı bildirildi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 13.06.2021
Kırmızı bültenle aranan teröristin de arasında olduğu 12 kişi Hatay sınırında yakalandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırların güvenliği için mücadelenin sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, Hatay sınırında yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışan 12 kişinin yakalandığı belirtilerek, "Yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi." bilgisi paylaşıldı.

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