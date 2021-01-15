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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya’da “Mevlana Meydanı Yenileme ve Dönüşüm Projesi”nin temel atma törenine katılıyor. Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden, emniyet ve MİT'in operasyonuyla Şanlıurfa'da yakalanan DEAŞ'lı terörist adliyeye sevk edildi.
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Türkiye

Kırmızı bültenle aranan terörist sınır hattında yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut birlikleri, kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi teröristi yurda girmeye çalışırken Suriye sınırında yakaladı.

Sarp Özer   | 15.01.2021
Kırmızı bültenle aranan terörist sınır hattında yakalandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kilis'teki Alsancak Hudut Karakol sorumluluk sahasında Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan bir kişi tespit edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birliklerince yakalanan Özbekistan uyruklu A.R.S'nin DEAŞ üyesi olduğu, kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

Teröristin, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemleri devam ediyor.

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