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Kırklareli'nde yakalanan 17 sığınmacı, Bulgaristan'ın kendilerini Türkiye'ye geri ittiğini ileri sürdü

Kırklareli'nde yakalanan 17 sığınmacı, Bulgaristan hudut birliklerince darbedildikten sonra Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti.

Özgün Tiran   | 02.03.2021
Kırklareli'nde yakalanan 17 sığınmacı, Bulgaristan'ın kendilerini Türkiye'ye geri ittiğini ileri sürdü

Kırklareli

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan sınırına yakın Kofçaz ilçesine bağlı Malkoçlar ve Yukarıkanara köylerinde sığınmacıların olduğu bilgisine ulaştı.

Bölgede çalışma yapan ekipler, Suriye uyruklu 17 sığınmacıyı yakaladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Sığınmacılar ifadelerinde, Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilerek değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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