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Kırklareli'nde karaca avlayan iki kişiye 24 bin 522 lira ceza uygulandı

Kırklareli'nde koruma altındaki karacaları avlayan iki kişiye 24 bin 522 lira ceza kesildi.

Özgün Tiran   | 07.12.2020
Kırklareli'nde karaca avlayan iki kişiye 24 bin 522 lira ceza uygulandı

Kırklareli

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Karahamza köyünde E.Y'nin yönetimindeki otomobili durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada 3 karaca başı ile poşetlere konulmuş etler ele geçirildi.

Sürücü E.Y. ile otomobilde bulunan V.G'ye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 24 bin 522 lira ceza kesildi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.


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