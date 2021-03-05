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Türkiye

Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Karahıdır Mahallesi'nde bir hayvan çiftliğinde yemlerin bulunduğu depoda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Özgün Tiran   | 05.03.2021
Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Kırklareli

Kırklareli'nde bir hayvan çiftliğinde yangın çıktı.

Karahıdır Mahallesi'nde bir hayvan çiftliğinde yemlerin bulunduğu depoda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Yangına 7 itfaiye aracı, 3 kepçe ile 20 itfaiye personeli müdahale ediyor.

Yangının ahırlara sıçraması ihtimaline karşı çok sayıda büyükbaş hayvan güvenli alanlara taşınıyor.

Saman balyalarının bulunduğu depodaki yangın devam ediyor.

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