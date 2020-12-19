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Kırıkkale'de 1,1 ton kaçak tütün ve 20 bin makaron ele geçirildi

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 1,1 ton kaçak tütün ve 20 bin dolu makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Muhammet Fatih Gökmen   | 19.12.2020
Kırıkkale'de 1,1 ton kaçak tütün ve 20 bin makaron ele geçirildi

Kırıkkale

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tütün kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında Kırıkkale-Ankara kara yolunda bir minibüsü durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada 1,1 ton kaçak tütün ve 20 bin dolu makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli R.D. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem başlatıldı.

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