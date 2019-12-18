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'Kıran 8' operasyonuna katılacak Mehmetçik operasyon bölgesine dualarla uğurlandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Kıran-8 Sehi Ormanları'' operasyonuna katılan güvenlik güçleri, operasyon bölgesine kurban kesilip dualarla uğurlandı.

Servet Taşdemir   | 18.12.2019
'Kıran 8' operasyonuna katılacak Mehmetçik operasyon bölgesine dualarla uğurlandı Fotoğraf: Servet Taşdemir/AA

Bitlis

İçişleri Bakanlığınca iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis ve Siirt illerinde başlatılan ''Kıran-8 Sehi Ormanları'' operasyonunda görev alacak güvenlik güçleri için operasyona katılmadan önce ilçedeki Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın da katıldığı törende operasyona katılacak askerler için kurban kesildi. Özkan, operasyonda katılacak askerlere başarı dileğinde bulundu.

Askerler daha sonra katılımcıların duaları eşliğinde operasyon bölgesine uğurlandı.

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