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Kıraç'tan yerin 72 metre altında 1 Mayıs konseri

İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Gayrette-İstanbul Havalimanı metro şantiyesinde konser programı düzenledi.

Mücahit Türetken   | 01.05.2020
Kıraç'tan yerin 72 metre altında 1 Mayıs konseri

İstanbul

İstanbul Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yerin 72 metre altında düzenlenen Kıraç konseriyle kutladı.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro inşaatının başlangıç noktası olan Gayrettepe şantiyesinde düzenlenen konseri, burada çalışan işçiler takip etti.

Kıraç'tan yerin 72 metre altında 1 Mayıs konseri

"Emek veriyoruz, alın terimiz İstanbul" sloganıyla yerin 72 metre altında düzenlenen konser öncesi konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, emekçi ve işçilerle birlikte İstanbul için hep birlikte çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 1 Mayıs'ın, 2009'dan bu yana resmi tatil olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Bizler çalışmanın ibadet olduğuna inanıyoruz. Bugünümüzü ve yarınımızı işleyen tüm emekçilerimize daima hürmet ediyor, nasır tutan elleri öpüyor ve başımıza koyuyoruz. Çünkü Türkiye, işçisiyle emekçisiyle büyüktür. İstanbul'umuzda 4,5 milyon emekçi kardeşimiz bulunuyor. İstanbul onların ellerinde yükseliyor." şeklinde konuştu.

"Tünelin ucunda ışık göründü"

İstanbul'da yer altında çalışılan en derin şantiye olan Gayrette-İstanbul Havalimanı metro inşaatında işçilerle birlikte olduklarını dile getiren Yerlikaya, evde kalınan bugünlerde insanların moral ihtiyaçları için Kıraç konserini düzenlediklerini kaydetti.

Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkileyen Kovid-19 salgını nedeniyle tarihi bir sınavdan geçtiklerini belirten Yerlikaya, "Aldığımız tedbirlere gösterdiğiniz anlayış, sabır ve hassasiyete teşekkür ediyorum. Biliyorum, İstanbul'un şu güzelim baharında evde kalmak zor. 'Biraz sabır' demekten hoşnut değilim ama 'Biraz daha sabır.' diyeceğim. Şükürler olsun tünelin ucunda ışık göründü. Aydınlık günler için kurallara tam riayet etmeye hep birlikte devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya'nın ardından konuşan şarkıcı Kıraç, yer altında konser vermenin dünyada her sanatçıya nasip olmayacağını söyledi.

Karantina günlerinde yerin 72 metre altında işçilerle olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kıraç, "Tüm ülkemizin ramazan ayının mübarek olmasını diliyoruz. Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm emekçilerimizin ve işçilerimizin bayramını kutluyorum." dedi.

Kıraç, bir saatten fazla süren konserde sevilen parçalarını ve Barış Manço, Cem Karaca gibi usta isimlerin şarkılarını seslendirdi.

Sosyal medyadan ve TRT Müzik kanalından yayınlanan konser sonrası ise Vali Yerlikaya, Kıraç'a çiçek verip teşekkür etti.

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