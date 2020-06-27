Euro
7.69
Dolar
6.85
BIST 100
115,242.40
Altın
1,769.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kimliğini kaybeden öğrenci polisin yardımıyla YKS'ye yetişti

Hatay'da YKS'nin birinci oturumuna girmek için sınav merkezine gelen ancak kimliğini kaybettiği için binaya alınmayan öğrenciye polis ekipleri yardım etti.

Lale Köklü Karagöz   | 27.06.2020
Kimliğini kaybeden öğrenci polisin yardımıyla YKS'ye yetişti

Hatay

Hatay'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna girmek için sınav merkezine gelen ancak kimliğini kaybettiği için binaya alınmayan öğrenciye polis ekipleri yardım etti.

Öğrenci İrem Soysal, sınava girmek için Dörtyol Anadolu Lisesine geldi.

Burada görevlilerin kimlik kontrolü sırasında kimliğinin yanında olmadığını anlayan Soysal, paniğe kapıldı.

Bunun üzerine polis ekiplerinden yardım isteyen Soysal, polis aracıyla İlçe Nüfus Müdürlüğüne götürüldü.

Geçici kimlik belgesi çıkarılan öğrenci, giriş süresinin bitimine 5 dakika kala polis ekiplerinin yardımı sayesinde okula yetiştirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güneydoğu Asya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 125 kişi hayatını kaybetti
PCR testi şartı arayan ülkelere gidecekler ücretli test yaptırabilecek
Belçika'da son 24 saatte 103 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüsle 40 gün mücadele eden genç hastadan yaşıtlarına uyarı

Benzer haberler

ÖSYM Başkanı Aygün: YKS'nin ilk oturumu sorunsuz bir şekilde tamamlandı

ÖSYM Başkanı Aygün: YKS'nin ilk oturumu sorunsuz bir şekilde tamamlandı

Kurban için biriktirdiği parayı kaybeden Rahme nineye polisler kurbanlık aldı

Kimliğini kaybeden öğrenci polisin yardımıyla YKS'ye yetişti

Motosikletli trafik polisleri araçlarıyla yolda kalan kız kardeşleri sınava yetiştirdi

Motosikletli trafik polisleri araçlarıyla yolda kalan kız kardeşleri sınava yetiştirdi
YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ünlü plajlar boş kaldı

YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ünlü plajlar boş kaldı
Küçük kızlarının sessiz dünyasına 'ses' arıyorlar

Küçük kızlarının sessiz dünyasına 'ses' arıyorlar