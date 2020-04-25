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Kılıçdaroğlu'ndan şehit asker için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet İnce'ye Allah'tan rahmet diledi.

Merve Yıldızalp Özmen   | 25.04.2020
Kılıçdaroğlu'ndan şehit asker için başsağlığı mesajı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet İnce'ye Allah'tan rahmet diledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında, "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet İnce'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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