Euro
6.43
Dolar
5.84
BIST 100
98,969.91
Altın
1,500.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kılıçdaroğlu'ndan şehit Ahmet Topçu için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Barış Gündoğan   | 11.10.2019
Kılıçdaroğlu'ndan şehit Ahmet Topçu için başsağlığı mesajı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerimiz Ahmet Topçu'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı medyasında tezvirat harekattan önce başladı
IKBY Irak'taki gösterileri endişeyle izliyor
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın
Trump'ın azil süreci ve Kongre'deki dengeler
Türkiye-Sırbistan ilişkilerinde yeni dönem

Benzer haberler

Kılıçdaroğlu'ndan şehit Ahmet Topçu için başsağlığı mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan şehit Ahmet Topçu için başsağlığı mesajı

CHP MYK olağanüstü toplandı

Kılıçdaroğlu'ndan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

'Türkiye'de eğitim bekleyen 350 bin otizmli var'

'Türkiye'de eğitim bekleyen 350 bin otizmli var'
'Türkiye Cumhuriyeti Devletini hiçbir güç tehdit edemez'

'Türkiye Cumhuriyeti Devletini hiçbir güç tehdit edemez'
CHP'den Trump'ın Türkiye'ye yönelik ifadelerine tepki

CHP'den Trump'ın Türkiye'ye yönelik ifadelerine tepki