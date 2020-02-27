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Türkiye

Kılıçdaroğlu, Necmettin Erbakan'ı vefatının 9'uncu yılında andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefatının 9'uncu yılında andı.

Merve Yıldızalp Özmen   | 27.02.2020
Kılıçdaroğlu, Necmettin Erbakan'ı vefatının 9'uncu yılında andı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefatının 9'uncu yılında andı.

Kılıçdaroğlu, Erbakan'ın vefatının 9'uncu yılı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Hakça bölüşmeyi ve adil paylaşımı siyasetinin merkezinde tutmaktan asla vazgeçmeyen, değerli devlet adamı ve örnek siyasetçi Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 9'uncu yılında rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.


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