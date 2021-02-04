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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunuyor.
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Türkiye

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 100 bin lira manevi tazminat ödeyecek

Kılıçdaroğlu, Tank Paleti Fabrikasına ilişkin sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 100 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Cemil Murat Budak,Serdar Açıl   | 04.02.2021
Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 100 bin lira manevi tazminat ödeyecek Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tank Paleti Fabrikasına ilişkin sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 100 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

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