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Türkiye

KGF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek

Kredi Garanti Fonu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira bağışla katkıda bulundu.

Mehtap Yılmaz Özdemir   | 01.04.2020
KGF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek

Ankara

Kredi Garanti Fonundan (KGF) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında yeni destekler başlatan Fon da katıldı.

Bu kapsamda KGF, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira bağış yaptı.

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