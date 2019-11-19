'Kenya'da Türk ürünleri kuvvetli bir imaja sahip'
Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu, 'İkili ticaret hacmimiz 2018 yılında 2017 yılına kıyasla yüzde 33 artarak 227 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır.'dedi.
Nayrobi
Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu, Kenya'da Türk ürünlerinin kuvvetli bir imaja sahip olduğunu ve ikili ticaret hacminin geçen yıl 227 milyon dolara yükseldiğini belirterek, "Ticaret hacmimizi kısa vadede 500 milyon dolara, orta vadede 1 milyar dolara yükseltmeyi hedeflemekteyiz." dedi.
Büyükelçi Miroğlu, Türkiye- Kenya ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.
İki ülke arasındaki ilişkilerin 1967'de tesis edildiğini hatırlatan Miroğlu, Türkiye'nin Kenya'yı Afrika Boynuzu bölgesinde güçlü bir aktör ve kıtada önde gelen bir ortak olarak gördüğünü söyledi.
Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliğinin 1968'de faaliyete geçtiğini ifade eden Miroğlu, "Nairobi Büyükelçiliğimiz Afrika'daki en eski misyonlarımızdan biridir. Kenya da 2012 yılında Ankara'da Büyükelçilik açmıştır." diye konuştu.
İki ülke arasında 2009'dan bu yana karşılıklı üst düzey ziyaretlerin yapıldığının altını çizen Miroğlu, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın 2014'te Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 2016'da Kenya'yı ziyaret etmesi ile ikili ilişkilerin ivme kazandığını vurguladı.
"Kenya'da Türk ürünleri kuvvetli bir imaja sahiptir"
Türk Hava Yolları'nın (THY) Nairobi seferlerinin 2009'da, Mombasa seferlerinin ise 2012'de başladığını anlatan Miroğlu, THY'nin her gün karşılıklı Nairobi-İstanbul seferinin bulunduğuna, Nairobi'ye haftada beş gün kargo seferi düzenlendiğine ve Mombasa seferlerinin ise haftada beş gün olduğuna dikkati çekti.
Miroğlu, şöyle devam etti:
"Bu bağlantılar, Kenya ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizin gelişmesine katkıda bulunduğu gibi iki ülke halklarını da yakınlaştırmakta ve kaynaştırmaktadır. Kenya ile ticari ve ekonomik iş birliğimiz, 2016 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti sırasında en üst siyasi seviyede belirlenen hedefler doğrultusunda gelişmektedir. Kenya'da Türk ürünleri kuvvetli bir imaja sahiptir. Türk ürünlerine yönelik yüksek kalite ve uygun fiyat algısı hakimdir. İkili ticaret hacmimiz 2018 yılında 2017 yılına kıyasla yüzde 33 artarak 227 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır."
"Ticaret hacmimizi kısa vadede 500 milyon dolara yükseltmeyi hedefliyoruz"
İkili ticaret hacminin mevcut potansiyelin altında olduğunu belirten Miroğlu, "kazan-kazan" ilkesi temelinde ekonomik iş birliğinin geliştirilmesinin amaçlandığını vurguladı. Miroğlu, "Ticaret hacmimizi kısa vadede 500 milyon dolara, orta vadede 1 milyar dolara yükseltmeyi hedeflemekteyiz." şeklinde konuştu.
Türk özel sektörünün özellikle son dönemde Kenya'ya ilgisinin giderek arttığına dikkati çeken Miroğlu, "Müteahhitlik firmalarımız Kenya'da şimdiye kadar toplam 377 milyon dolar değerinde 11 proje gerçekleştirmiştir. Firmalarımız tarafından Kenya'da gerçekleştirilen yatırım tutarı ise 25 milyon dolar civarındadır. Yine son dönemde Kenya'dan ülkemize gerçekleştirilen iş heyeti ziyaretleri yeni ortaklıklara vesile olmaktadır." ifadelerini kullandı.
Eğitim, kalkınma ve insani diplomasi alanlarındaki faaliyetler
Büyükelçi Miroğlu, eğitim alanındaki iş birliğine de değinerek, bugüne kadar yaklaşık 2 bin Kenyalı öğrencinin Türkiye'de öğrenim gördüğünü, bu yıl ise Türkiye'de eğitim gören Kenyalı öğrenci sayısının 439 olduğunu söyledi.
Kenyalı 169 öğrencinin 1992 yılından bu yana hükümet burslarından faydalandığını, Türkiye Bursları kapsamında ise 2012 yılından bu yana 223 Kenyalı öğrenciye lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde burs sağlandığını dile getiren Miroğlu, Türkiye Diyanet Vakfı ve İslam Kalkınma Bankası burslarıyla Türkiye'de öğrenim gören Kenyalı öğrencilerin olduğunu da kaydetti.
Kalkınmaya yönelik insani alandaki iş birliğinin Türkiye-Kenya ilişkilerinin önemli bir veçhesi olduğunu belirten Miroğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Nairobi Program Koordinatörlüğü Ofisi'nin de 2012'den bu yana ülkede faaliyette bulunduğunu vurguladı.
Kenya'da TİKA koordinasyonunda çeşitli sektörlerde kapasite geliştirme programlarının düzenlendiğine dikkati çeken Miroğlu, "2012-2018 yılları arasında TİKA Kenya genelinde yaklaşık 8,5 milyon dolar değerinde 200 proje hayata geçirmiştir." dedi.
TİKA'nın organize ettiği programlar çerçevesinde Türk sağlık ekiplerinin Kenya'nın çeşitli şehirlerinde sağlık kampları ve taramaları düzenlediğini anlatan Miroğlu, "Son dönemdeki sağlık kamplarından 20 binin üzerinde Kenya vatandaşı faydalanmış ve 3 binin üzerinde ameliyat gerçekleştirilmiştir." diye konuştu.
"FETÖ tehdidini Kenya makamlarına ısrarla aktarıyoruz"
Büyükelçi Miroğlu, güvenlik açısından bakıldığında, Türkiye ve Kenya'nın terörizm ve sınır aşan suçlar bağlamında benzer sınamalarla karşı karşıya olduğunu söyledi.
Türkiye'nin Kenya ile organize suçlar ve uyuşturucuyla mücadele, terör ve iç güvenlik konularında iş birliğini geliştirmeyi öngördüğünü vurgulayan Miroğlu, şunları söyledi:
"Kenya FETÖ'nün etkin olduğu ülkeler arasındadır. FETÖ Kenya'da eğitim ve sağlık başta olmak üzere faaliyetlerini sürdürmektedir. Örgütün Kenya'daki mevcudiyetinin sonlandırılması yönündeki beklentimiz, FETÖ'nün sadece Türkiye için değil, faaliyette bulunduğu tüm ülkeler için bir güvenlik tehdidi oluşturduğu hususu vurgulanmak suretiyle Kenya makamlarına ısrarla aktarılmaktadır."
Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Nairobi Zirvesi'ne Türkiye'nin katılımı
Miroğlu, Nairobi'de 12-14 Kasım'da düzenlenen Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD25) Zirvesi'ne Türkiye'nin, Avrupa Parlamenterler Forumu Başkan Yardımcısı ve TBMM Nüfus ve Kalkınma Grubu Başkanı Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe'nin dahil olduğu güçlü bir heyetle katıldığını aktardı.
Büyükelçi Miroğlu, zirvenin Türkiye için en gurur verici anının ise Başkent Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Nurdagül Akın'ın riskli veya istenmeyen gebeliklerin önlenmesi, üreme sağlığı ve kadının güçlenmesi alanlarındaki çalışmaları nedeniyle Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından ödüllendirilmesi olduğunu sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.