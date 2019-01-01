Kent içi raylı sistemlere 7,5 milyar liralık bütçe

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, aralarında İstanbul banliyo hatlarının iyileştirilmesi, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları metro bağlantılarının da bulunduğu kent içi raylı sistemlere 7,5 milyar lira bütçe ayrıldı.

ANKARA - Arife Yıldız Ünal

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca bu yıl kent içi raylı sistemlere 7,5 milyar lira harcama yapılacak.

AA muhabirinin, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nden derlediği bilgiye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ayrılan 27 milyar 770 milyon 926 bin lira tutarındaki bütçenin, 8 milyar 545 milyon 713 bin liralık kısmı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce kullanılacak.

Genel Müdürlüğün harcama kalemlerinden en önemlisini oluşturan demir yolu inşaatı ve işletme işleri ve hizmetleri kalemine bu yıl 7,5 milyar lira ayrılacak.

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarının metro bağlantılarının da aralarında bulunduğu kent içi raylı sistem projelerine devam edilecek.

Bakanlıkça üstlenilen kent içi raylı sistemlerden bugüne kadar 250,7 kilometre raylı sistem hattı tamamlanırken, 222,6 kilometresi için çalışmalar devam ediyor. Raylı sistemlerde 94,7 kilometrelik hat ihale aşamasındayken,166,8 kilometrelik kısmının ise etüt projesi yapılacak.

İstanbul'da 206,6 kilometre, İzmir'de 206,5 kilometre, Ankara'da 185,7 kilometre, Konya'da 42,8 kilometre, Gaziantep'te 25,5 kilometre, Erzincan'da 22,6 kilometre, Antalya'da 19,1 kilometre, Erzurum'da 19 kilometre ve Kayseri'de 7 kilometrelik kent içi raylı sistem çalışmalarına ağırlık verilecek.

İstanbul Havalimanı'nın şehir içine bağlantısının sağlanması amacıyla çalışmalarına başlanan 27 kilometrelik Halkalı hattının, 2022'de tamamlanması planlanıyor.

Geçen yıl çalışmalarına başlanan 37,5 kilometrelik İstanbul Havalimanı-Gayrettepe raylı sistem bağlantısının ise bu yıl tamamlanması hedefleniyor. Günlük 1 milyon 200 bin yolcu kapasiteli İstanbul Havalimanı'nın Gayrettepe ve Halkalı hatlarında, metro araçları saatte 120 kilometre hız yapabilecek.

Sabiha Gökçen-Kaynarca metro hattı çalışmalarının da bu yıl tamamlanması öngörülüyor. Uzunluğu 7,4 kilometre olan hatta, günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verilecek.

Öte yandan, İZBAN ve GAZİRAY için metro çalışmaları da devam ediyor.