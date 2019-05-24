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Keban Barajı'nda su seviyesinin yükselmesi taşkınlara neden oldu

Elazığ'ın Keban ilçesinde bulunan Keban Baraj Gölü'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bir araç ve bazı yollar su altında kaldı.

Pirhasan Doğan   | 24.05.2019
Keban Barajı'nda su seviyesinin yükselmesi taşkınlara neden oldu

Elazığ

Fırat Havzası'na düşen bol yağışlar ve Fırat Nehri'ni besleyen Peri, Karasu ve Murat nehirlerinden gelen taşkınların etkisiyle su seviyesinin 844 bin 44 metreye yükselmesi nedeniyle, muhtemel bir taşkın riskine karşı su seviyesinin düşürülmesi amacıyla 17 Mayıs'tan bu yana 6 tahliye kapağı açıldı. 

Buna rağmen baraj gölündeki su kodu yükselirken Keban Baraj Gölü'ne havzadan saniyede yaklaşık 3 bin metreküp su geldi. Tahliye kapaklarının açılmasıyla saniyede 2 bin 700 metreküp su çıkışı ölçüldü.

Gölde su seviyesinin yükselmesi sonucu çevredeki bir araç ile bazı yollar su altında kaldı.

Taşkın riskinin devam etmesi nedeniyle DSİ 9. Bölge Müdürlüğünce sabah saatlerinde belediye hoparlöründen anons yapılarak vatandaşlara uyarıda bulunulmuştu.

Fırat Nehri'nde su seviyesi yükseleceğinden, saat 10.00'dan itibaren nehir ile Karakaya Barajı Gölü çevresinde bulunan vatandaşların, can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için nehir çevresinden uzak durmaları gerektiği uyarısı yapılmıştı.

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