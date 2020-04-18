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Kazakistan'dan getirilen 73 Türk vatandaşı Van'da yurda yerleştirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kazakistan'dan yurda getirilen 73 Türk vatandaşı, Van'daki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Mesut Varol   | 18.04.2020
Kazakistan'dan getirilen 73 Türk vatandaşı Van'da yurda yerleştirildi

Van


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 73 kişi, Kazakistan'dan kalkan uçakla Van Ferit Melen Havalimanı'na getirildi.

Uçaktan inenler sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde Van Büyükşehir Belediyesi otobüsleriyle dezenfekte edilerek hazır hale getirilen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Süleyman Şah Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar da yurda gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları Van Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü, AFAD ve Kızılay tarafından karşılanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görevliler, gözetim altına alınanlara destek sağlayacak.

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