Euro
6.44
Dolar
5.80
BIST 100
108,183.90
Altın
1,466.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Radman ile ortak basın toplantısı düzenliyor Antalya Valisi Karaloğlu, Antalya ve çevresindeki kırmızı kodlu yağış uyarısına ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
logo
Türkiye

Kayseri'de sağlık personelinin tercihi 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü' oldu

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Müzahim Zahid Tüzün   | 11.12.2019
Kayseri'de sağlık personelinin tercihi 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü' oldu Fotoğraf: Sercan Küçükşahin / AA

Kayseri

AA muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Benli, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde yer alan karelerden 3'ü için oy kullandı.

Benli, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da kandil akşamı", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

"Yılın Fotoğrafları" oylamasını çok başarılı bulduğunu ve uzun yıllar devam etmesini istediğini belirten Benli, "AA ülkemizin güzide bir kuruluşu ve güzel bir organizasyon düzenlemiş. Profesyonel fotoğraf eğitimi alan biri olarak bu etkinliği çok başarılı buldum. Fotoğraflar inanılmaz profesyonel bir yaklaşımla hazırlanmış. Haber, yaşam ve spor kategorileri de çok güzel düzenlenmiş. Haber kategorisinde acı ve hüzün daha çok öne çıkmış. Yaşam kategorisinde de yaşamın içerisinden anlara yer verilmiş. Spor kategorisi de çok başarılıydı." dedi.

Servis çalışanları da haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Tanklar dalış turizminde", spor kategorisinde de Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" başlıklı fotoğraflarını seçti.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Lübnan'da siyasi kriz ekonomiyi de felç etti
Bosna-Hersek Türkiye'nin AB’ye açılan kapısı olabilir
Suriye muhalefeti: Anayasa görüşmelerini rejim engelliyor
Kurgu ve gerçek arasında: Osmanlılar ve Arap dünyası
İngiltere'de seçimin gündemi ekonomi politikaları

Benzer haberler

Kayseri'de sağlık personelinin tercihi 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü' oldu

Kayseri'de sağlık personelinin tercihi 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü' oldu