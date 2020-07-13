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Türkiye

Kayseri'de otomobilin tırla çarpışması sonucu 3 kişi öldü

Kayseri'de otomobille tırın çarpması sonucu polis memuru ile annesi ve babası hayatını kaybetti.

Esma Küçükşahin,Müzahim Zahid Tüzün   | 13.07.2020
Kayseri'de otomobilin tırla çarpışması sonucu 3 kişi öldü Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün - Anadolu Ajansı

Kayseri

Oğuzhan Beyaz'ın kullandığı 38 SP 060 plakalı otomobil, Kayseri-Kırşehir kara yolu Kalaba mevkisinde, önünde seyreden Onur E. idaresindeki 81 FK 155 plakalı tıra çarptı.

Kazada, polis memuru olduğu öğrenilen Oğuzhan Beyaz ile araçta bulunan annesi Nurten ve babası Bekir Beyaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

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