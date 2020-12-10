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Türkiye

Kayseri'de mahalle fırınında ekmek pişiren 40 kadının testi pozitif çıktı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Mahallesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Hacıbaba Lale,Esma Küçükşahin   | 10.12.2020
Kayseri'de mahalle fırınında ekmek pişiren 40 kadının testi pozitif çıktı Fotoğraf: Hacıbaba Lale/AA

Kayseri

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kapuzbaşı Mahallesi'nde halkın ortak kullandığı fırında ekmek pişirmek için bir araya gelen kadınlardan 40'ının koronavirüs testi pozitif çıkınca, mahallenin karantinaya alınmasına karar verdi.

Jandarma ekipleri, 619 kişinin yaşadığı 280 haneli mahallenin girişinde önlem aldı.

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