Kayseri'de karantinadaki vatandaşlardan KYK yurduna övgü
Irak ve Kuveyt'ten Türkiye'ye getirilerek yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Kayseri'deki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Melikgazi Yurdu'nda gözlem altında tutulan vatandaşlar, devlete sevgilerini ve güvenlerini dile getirdi.
Kayseri/Ordu
Kuveyt'ten eşi ve çocuğuyla Türkiye'ye getirilerek 14 günlük karantina sürecini yurtta geçiren Turgay Tatlıgün, odasından çektiği videoyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerinin sağ salim uçakla Kuveyt'ten getirilmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ilgili bakanlara teşekkür etti.
Kendilerine aileden biri gibi davranan yurt görevlileri ve sağlık çalışanlarına da teşekkür eden Tatlıgün, "Biz hep birlikte Türkiye'yiz." dedi.
Kuveyt'ten Kayseri'ye getirilen İshak Özen ise böyle bir hizmet karşısında duygularını dile getirmekte zorlandığı ifade etti.
"Ne mutlu ki böyle bir ülkede yaşıyorum" diyen Özen, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanım Allah sizden razı olsun. Bizi bu yurda getirdiniz, ben 5 yıldızlı bekliyordum ama siz bizi 10 yıldızlı bir yurda yerleştirdiniz. Her şey umduğumuzdan çok daha iyi. Çok iyi şartlarda karantina sürecimizi yaşıyoruz. Tüm emeği geçenlere, yurt çalışanlarına canıgönülden teşekkür ediyorum. Bizlere Türk bayrağı bile hediye edildi. Size minnettarız Sayın Cumhurbaşkanım."
Yurtta kalanlardan Mesut Filiz ise "Sayın Cumhurbaşkanım seni çok seviyorum. Bizi buraya uçakla getirdin. 5 yıldızlı beklerken 10 yıldızlı otele yerleştirdin. Allah sizden razı olsun. Sağlık Müdürlüğümüze, Kayseri Valiliğine hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Biz bize yeteriz." diye konuştu.
Formlarda övgü dolu sözler
Karantinadaki vatandaşlar, odalarında bulunan talep ve şikayet formlarına yazdıklarıyla da hem yurt görevlilerine şükranlarını hem de memnuniyetlerini dile getirdi.
Kuveyt'ten getirilen vatandaşlardan Ramazan Güler, forma şunları yazdı:
"Parasıyla da olsa vatandaşına sağlık hizmeti veremeyen devletlerin olduğu bir dünyada vatandaşını özel uçakla getirip 10 yıldızlı otel konforunda misafir eden devlet gibi devletiz. Gece gündüz bizim rahatımız için çalışan görevlilerin aileleriyle beraber huzur, sağlık içinde yaşamasını diliyorum."
Formlara duygularını yazan vatandaşlardan Mustafa İmalı da hiçbir talebinin olmadığını çünkü her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü belirtti.
"Geri dönüşler mükemmel"
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise karantinadaki vatandaşların kaldıkları odalara talep ve şikayetlerini yazmaları için bıraktıkları formlara duygularını yazanların bunları mesaj ve sosyal medya yoluyla kendilerine ulaştırdıklarını anlattı.
Aldıkları geri dönüşler sayesinde motive olduklarını vurgulayan Eskici, şunları kaydetti:
"Bu memnuniyetler devletimizin, milletimizin gücünü, beraberliğini gösteriyor. Geri dönüşler mükemmel. İnsanlar hiç ummadıkları bir şekilde karşılandıklarını dile getiriyorlar. Biz kendilerini Türk bayraklarıyla karşıladık, bayrak dağıttık. Kuveyt'ten gelenler orada bir koğuşta kalıyormuş. Yurdumuzu görünce '5 yıldızlı otelde kalıyoruz, biz devletin yurtlarının böyle olduğunu bilmiyorduk' diyorlar. Bu da bizim azmimizi artırıyor. Bakanlığımız, teşkilatımız bu insanları bağrına bastı. Çalışma arkadaşlarımız bu memnuniyet içeren cümleleri okuyunca çalışma azimleri artıyor. 'Biz nasıl büyük, güzel bir iş yapıyoruz' diye düşünüyorlar. 14 günlük misafirlikleri boyunca buradaki insanlarımızı en güzel şekilde ağırlamaya çalışıyoruz."
Ordu'da yurtlarda karantinada kalanlardan teşekkür mektupları
Polonya'nın Varşova kentinden hava yoluyla kente gelen 212 Türk vatandaşının, Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi'nde bulunan Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'ndaki karantinası sürüyor.
Her biri farklı odalarda kalan vatandaşlardan bazıları, duygularını kaleme aldıkları mektuplarla ifade etti.
Özlemnur Gök, mektubunda, kendilerine yardımcı olanlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:
"Bize gösterdiğiniz güler yüz, sıcaklık ve samimiyet paha biçilmez. Bu zor günlerin ardından elbet sıcak yaz güneşi doğacaktır. Gün içinde elbette eksikler olacaktır ama sizin güler yüzünüz bütün eksikleri kapatıyor. Bizleri kendi evlatlarınızdan ayırmadığınız gibi her saat bütün ihtiyaçlarımızı elinizden geldiğince yaptığınız için teşekkür ederim. Uçaktan indiğim andan itibaren bütün stres ve korkumu sıcaklığınız ve güler yüzünüz sayesinde geride bıraktım."
Soyadını belirtmeyen Büşra da teşekkürlerini ilettiği mektubunda, "Dün gece bizleri güler yüzle karşılayabilmek için nasıl çabaladığınızı hepimiz gördük ve şahit olduk. Bir kez daha ülkemle, en çok da sizlerle gurur duydum. Allah hepinize güç, kuvvet ve sıhhat versin." ifadelerini kullandı.
Sizler bizim görünmeyen süper kahramanlarımızsınız"
Ahmet Düzduran da kendilerine gösterilen ilgi dolayısıyla minnettar olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Düzduran, mektubunda şu görüşlere yer verdi:
"Gece yarısı o soğukta hiç şikayet etmeden o güzel kalbinizden içten bir şekilde, 'Oğlum gel, canım böyle otur, üşüme' deyişinizi, soğuktan ayağınızın titremesine rağmen bizim sorunlarımız için kendinizi fedakarca öne atmanızı hiçbir zaman unutmayacağım. Sizlerin sırf bizim sıcak yuvamıza kavuşalım diye yaptığınız bu fedakarlığın karşılığını ödeyemeyiz. Şunun sözünü veriyoruz. Biz Türk gençleri çok çalışacağız ve sizleri hiçbir zaman kalbimizden eksik etmeyeceğiz. Sizler bizim görünmeyen süper kahramanlarımızsınız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.