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Kayseri'de karantinadaki umrecilerden 192'sinin tahliyesi tamamlandı

Kayseri'de, umre dönüşü Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 252 kişiden 192'si tahliye edildi.

Müzahim Zahid Tüzün   | 01.04.2020
Kayseri'de karantinadaki umrecilerden 192'sinin tahliyesi tamamlandı

Kayseri

Kayseri'de, umre dönüşü koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 252 kişiden 192'sinin tahliyesi tamamlandı.

Türkiye'ye dönmelerinin ardından 16 Mart'ta kentteki Hunat Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen umrecilerden dün tahliyelerine başlanan 192 kişi, yurt bahçesine kurulan çadırda sağlık görevlileri tarafından kontrolden geçirilip otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Diğer umrecilerden bir kısmının hastanede takip edildiği öğrenildi.

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