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Kayseri'de çöp toplama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kayseri'de, çöp toplama alanında çıkan ve yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangın, yoğun dumana neden oldu.

Sercan Küçükşahin   | 22.09.2020
Kayseri'de çöp toplama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kayseri

Kayseri'de, çöp toplama alanında çıkan ve yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangın, yoğun dumana neden oldu.

Melikgazi Şehir Mezarlığı arkasındaki çöp toplama sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yoğun duman bulutuna neden olan yangına, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri müdahale etti.

Yangın, iş makinelerinin de destek verdiği yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

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