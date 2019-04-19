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Kayseri'de 15 askerin şehit edildiği saldırı davasında müebbet

Kayseri'de 2016'da 15 askerin şehit edildiği terör saldırısının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle yargılanan Kenan Çiçek, 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ramazan Kaya   | 19.04.2019
Kayseri'de 15 askerin şehit edildiği saldırı davasında müebbet

Kayseri

Kayseri'de 2016'da 15 askerin şehit edildiği, 54 askerin yaralandığı terör saldırısına ilişkin davada, saldırının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle yargılanan Kenan Çiçek, 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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