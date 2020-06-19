Kayseri merkezli 14 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 25 gözaltı
Kayseri merkezli 14 ilde jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden 25'i yakalandı.
Kayseri
Kayseri merkezli 14 ilde jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden 25'i yakalandı.
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