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Kayseri merkezli 14 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 25 gözaltı

Kayseri merkezli 14 ilde jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden 25'i yakalandı.

Müzahim Zahid Tüzün   | 19.06.2020
Kayseri merkezli 14 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 25 gözaltı

Kayseri

Kayseri merkezli 14 ilde jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden 25'i yakalandı.

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