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Kaymakamlık sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 165 gözaltı kararı

2012 Kaymakamlık sınavı sorularının FETÖ mensuplarınca sızdırılması soruşturması kapsamında 45 ilde 165 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Serdar Açıl   | 13.09.2019
Kaymakamlık sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 165 gözaltı kararı

Ankara

2012 Kaymakamlık sınavı sorularının FETÖ mensuplarınca sızdırılması soruşturması kapsamında 45 ilde 165 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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