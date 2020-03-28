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Kayısı bahçeleri 'beyaz gelinliği' ile ziyaretçilerini büyülüyor

Ağrı Dağı'nın eteklerinde bulunan ve kayısı ağaçlarının açtıkları çiçeklerle beyaza bürünen bahçeler, güzel görüntü oluşturuyor.

Hüseyin Yıldız   | 28.03.2020
Kayısı bahçeleri 'beyaz gelinliği' ile ziyaretçilerini büyülüyor Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Iğdır

Kayısı bahçeleri "beyaz gelinliği" ile ziyaretçilerini büyülüyor

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Iğdır'daki kayısı bahçeleri, ağaçların çiçek açmasıyla doyumsuz güzellikler sunuyor. ( Hüseyin Yıldız - Anadolu Ajansı )

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Iğdır'daki kayısı bahçeleri, ağaçların çiçek açmasıyla doyumsuz güzellikler sunuyor.

Yıllık yaklaşık 40 bin ton kayısı üretiminin gerçekleştiği kentteki ağaçlar, ilkbaharın gelmesiyle çiçek açtı.

Ağrı Dağı'nın eteklerinde bulunan ve beyaza bürünen bahçeler, doğal güzelliğiyle görülmeye değer görüntüler sunuyor.

Ağaçların çiçek açarak beyaza bürünmesi, bölgede en fazla dikkati çeken doğa olayları arasında yer alıyor.

Baharın birbirinden güzel tonlarının arasında açan çiçekler, görenlere bir yandan adeta renk cümbüşü sunarken bir yandan kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Vatandaşlardan İlteriş Kağan Taşkınsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bahçeleri ilk kez görenlerin hayranlığını gizleyemediğini söyledi.

Taşkınsu, "Kayısı bahçeleri ilkbaharla çiçek açarak bize doğal güzelliğini sunuyor. Buraya geldiğimiz zaman beyazın göz kamaştırıcı güzelliğiyle karşılaştık. Buraları her yıl doğaseverler, doğa fotoğrafçıları, turistler, gelin ve damatlar geziyor." dedi.

Bahçelerin oldukça ilgi gördüğünü belirten Taşkınsu, şöyle konuştu:

"Buraya gelenler fotoğraf çektirip anılar biriktiriyor. Hatta uçakla gelenler gökyüzünden bu bahçeleri görüp Iğdır'a indikten sonra ilk olarak kayısı bahçelerini ziyaret ediyor ve fotoğraf çektirmek istiyor. Bu bahçeler ilkbaharın gelmesiyle ziyaretçi akınına uğruyor. Özellikle fotoğraf çekmek, yürüyüş yapmak isteyenlerin uğrak noktası durumunda."

"Fotoğraflar çok beğeniliyor"

Bahçelerde fotoğraf çalışması yapan Mert Ekmekçi de "Yılın belli dönemlerinde bu bahçelere gelip fotoğraflayarak, bunları sosyal medyada ve farklı platformlarda kullanıyorum. Bu bahçeler için hem yerelde hem de uluslararası platformlarda Iğdır'ın tanıtım yüzü diyebiliriz. Bu bahçelerde çektiğimiz fotoğraflar çok beğeniliyor." dedi.

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