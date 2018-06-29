Kayıp kızın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Kayseri'de, 16 yaşındaki kızın 12 yıl önce kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan ve baldızını öldürdüğünü itiraf eden enişte tutuklandı.

Fotoğraf:AA/Tunahan Akgün

KAYSERİ

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 yıl önce merkez Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki F.K'nin kaybolmasıyla ilgili yeniden inceleme başlattı.

Oluşturulan özel ekip, F.K'nin en son Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Kalaba beldesinde bulunan kuzeni A.K'nin evine gittiğini, buradan da eniştesi U.Ç. ile ayrıldığını belirledi.

Bilgisine başvurulmak üzere emniyete çağrılan U.Ç, baldızı F.K'yi iple boğarak öldürdüğünü, beldedeki Yuvalı mevkisinde bir araziye bıraktığını, cesedi, bir süre sonra aynı mevkide bulunan bir mağaraya taşıdığını itiraf etti.

Zanlının, olayın üzerinden uzun zaman geçmesi ve bölgedeki çok sayıda mağaranın birbirine benzemesi nedeniyle cesedi bıraktığı yeri gösteremediği, buna rağmen Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin, kepçe yardımıyla kazı ve arama çalışmaları yaptığı ancak sonuç alınamadığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Muhabir: Tunahan Akgün