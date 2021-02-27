Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü
Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, kar kalınlığı 179 santimetreyle en fazla Kartalkaya'da kaydedildi.
Kastamonu
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 179, Hakkari'de 130, Palandöken'de 114, Erciyes'te 95, Uludağ ve Sarıkamış'ta 78, Nemrut'ta 75, Davraz'da 65, Ovacık'ta 60, Kartepe'de 56, Haserek'te 50, Çambaşı'nda 48, Ilgaz ve Yıldızdağı'nda 45, Konaklı'da 43, Murat Dağı'nda 40, Ergan'da 38, Ladik'te 36, Yıldıztepe'de 35, Denizli'de 21, Mersivan'da 19, Kop'da 16, Hazarbaba'da 15, Yalnızçam'da 11, Zigana'da 10 ve Keltepe'de 4 santimetre ölçüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.