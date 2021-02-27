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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, kar kalınlığı 179 santimetreyle en fazla Kartalkaya'da kaydedildi.

Özgür Alantor   | 27.02.2021
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Kastamonu

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 179, Hakkari'de 130, Palandöken'de 114, Erciyes'te 95, Uludağ ve Sarıkamış'ta 78, Nemrut'ta 75, Davraz'da 65, Ovacık'ta 60, Kartepe'de 56, Haserek'te 50, Çambaşı'nda 48, Ilgaz ve Yıldızdağı'nda 45, Konaklı'da 43, Murat Dağı'nda 40, Ergan'da 38, Ladik'te 36, Yıldıztepe'de 35, Denizli'de 21, Mersivan'da 19, Kop'da 16, Hazarbaba'da 15, Yalnızçam'da 11, Zigana'da 10 ve Keltepe'de 4 santimetre ölçüldü.

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