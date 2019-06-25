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Kavala'nın tutukluluğu devam edecek

Gezi olayları davasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına, Yiğit Aksakoğlu'nun tahliyesine karar verildi.

Başak Akbulut Yazar,Melike Gallenkuş   | 25.06.2019
Kavala'nın tutukluluğu devam edecek

İstanbul
Gezi olayları davasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına, Yiğit Aksakoğlu'nun tahliyesine karar verildi.

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