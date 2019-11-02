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Kastamonu'da sonbaharın renk cümbüşü

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinin yüksek kesimlerinde kar, alçak kesimlerinde sonbaharın sarı ve yeşil tonları renk cümbüşü sunuyor.

Ümit Yorulmaz   | 02.11.2019
Kastamonu'da sonbaharın renk cümbüşü Fotoğraf: Ümit Yorulmaz/AA

Kastamonu

İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtünün, sonbahar renkleriyle bütünleşmesi seyrine doyumsuz güzellikler oluşturdu.

Göynük, Isırganlık, Çiçekyayla ve Yarılıgöz mevkilerinde ağaçlarda sonbaharla birlikte oluşan sarı, yeşil ve kırmızı tonlara kar yağışının ardından beyaz ton da eklendi.

Kartpostallık görüntülerin oluştuğu bölgeyi AA ekibi havadan drone ile görüntüledi.

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