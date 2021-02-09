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Kastamonu'da orman yangını mahalleye sıçradı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Özgür Alantor,Semih Yüksel   | 09.02.2021
Kastamonu'da orman yangını mahalleye sıçradı Fotoğraf: Semih Yüksel / AA

Kastamonu

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çayırcık Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede mahalledeki evler ile ormanlık alana sıçradı.

Kastamonu'da orman yangını mahalleye sıçradı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. ( Ümit Yorulmaz - Anadolu Ajansı )

Yangın nedeniyle Çayırcık Mahallesi boşaltıldı.

Yangına Abana ve çevre ilçelerin itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler müdahale ediyor.

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