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Kastamonu'da odunlukta çıkan ve 4 eve sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Alınan bilgiye göre, Kırçeşme Mahallesi Tepeyolu Sokak'ta Mualla Özçiftçi'ye ait odunlukta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Özgür Alantor   | 27.04.2021
Kastamonu'da odunlukta çıkan ve 4 eve sıçrayan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Kastamonu'da odunlukta çıkan ve 4 eve sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Kastamonu'da bir odunlukta çıkan ve 4 eve sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. ( Özgür Alantor - Anadolu Ajansı )

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın Mualla Özçiftçi'ye ait iki ev ile Halil Topaloğlu'na ait iki eve sıçradı. Evlerden sadece birinin kullanıldığı öğrenildi.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Olay yerine gelen Vali Avni Çakır da yetkililerden yangın hakkında bilgi aldı.

Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini söyledi.

Yangında 4 evin zarar gördüğünü aktaran Çakır, "3 ev tamamen, bir ev kısmen yandı. Yangında çok şükür herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Yangın vatandaşımızın sürekli oturmadığı fakat küçükbaş hayvanlarını beslediği yapıda meydana geldi. Bitişik nizam olan diğer eve de sıçradı." dedi.

Ekiplerin yangına hızlı bir şekilde müdahale ettiğini kaydeden Çakır, "Arkadaşlarımız seri bir şekilde müdahale ettiler. Yangında zarar gören evlerden sadece birinde sürekli oturum var. Kendisiyle görüşme yaptık. Şu an için çocuklarının yanına geçecek ama biz de AFAD ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı olarak ikametgahıyla ilgili sorunu çözeceğiz." diye konuştu.

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