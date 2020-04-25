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Kastamonu'da çıkan örtü yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor.

Bilal Kahyaoğlu   | 25.04.2020
Kastamonu'da çıkan örtü yangınını söndürme çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kastamonu

Alınan bilgiye göre, Kastamonu kent merkezine bağlı Saraycık köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile köylüler müdahale etti. Arazinin engebeli olması nedeniyle yangın söndürme çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.

Köy sakinlerinden Nail Çeneli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhtarın kendilerine haber vermesi üzerine yangın tankerini traktöre takarak yanan alana gidip müdahale ettiklerini söyledi.


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