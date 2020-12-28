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Kaş'ta sağanak nedeniyle seraları su bastı

Antalya'nın Kaş ilçesinde sağanak sonrasında bazı seralarda su baskını yaşandı.

Talip Demirci   | 28.12.2020
Kaş'ta sağanak nedeniyle seraları su bastı Fotoğraf: Talip Demirci/AA

Antalya

Antalya genelinde etkili olan yağış, batı ilçelerinde zaman zaman kuvvetli sağanağa dönüştü.

Sağanak Kaş ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kınık ve Ova mahallelerinde yağış sonrasında seraların bulunduğu alanlarda su birikintileri oluştu, bazı seraları su bastı. Su baskını nedeniyle seralardaki mahsuller zarar gördü.

Kaş Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Ekiplerin, seralardaki suyu boşaltma çalışmaları sürüyor.

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