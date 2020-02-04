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Kartal'da özel halk otobüsü duraktaki yolculara çarptı: 3'ü ağır 5 yaralı

Kartal'da bir özel halk otobüsünün kontrolden çıkarak durakta bekleyenlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Adem Koç   | 04.02.2020
Kartal'da özel halk otobüsü duraktaki yolculara çarptı: 3'ü ağır 5 yaralı Fotoğraf: Adem Koç /AA

İstanbul

Kartal'da özel halk otobüsü duraktaki yolculara çarptı

Kartal'da bir özel halk otobüsünün kontrolden çıkarak durakta bekleyenlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. ( Adem Koç - Anadolu Ajansı ) 

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DR 4319 plakalı özel halk otobüsü Kartal Sahil Yolu üzerinde Maltepe istikametine seyir halindeyken durağa yanaşırken kontrolden çıktı.

Durakta bekleyen 3 kişiye çarpan ve ilerlemeye devam eden otobüs, ardından kaldırım üzerindeki ağaca çarparak durabildi.

Kazada, durakta bekleyen 3 kişi ile otobüste bulunan 2 yolcu yaralandı.

Yaralılardan 3'ünün durumu ağır

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. 3'ü ağır 5 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere götürüldü.

Kazanın ardından Turgut Özal Bulvarı'nda trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, kaza yapan otobüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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