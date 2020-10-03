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Kartal'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kartal'da bulunan Aydos Ormanı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

İbrahim Halil Aktürk   | 03.10.2020
Kartal'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İstanbul

Kartal'da bulunan Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede yayılmaya başladı. 

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Alanın engebeli olması nedeniyle yangına ulaşmakta güçlük çeken ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. 

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. 

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