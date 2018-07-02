Kartal'da denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Su alan teknesini tamir etmek için denize atladıktan bir süre sonra kaybolan Serkan Kulaoğlu'nu arama çalışmaları devam ediyor.

İSTANBUL

Kartal'da su alan teknesini tamir etmek için denize atladıktan sonra kaybolan 27 yaşındaki Serkan Kulaoğlu'nu arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Kulaoğlu dün, eşi ve çocuğunun da içinde bulunduğu teknesiyle Kartal sahilinden denize açıldı. Bir süre sonra su alan teknesini tamir etmek için suya atlayan Kulaoğlu, gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye giden deniz polisi, teknedeki kadın ve çocuğu kurtarırken, Kulaoğlu'nu da arama çalışması başlattı.

Dün bulunamayan Kulaoğlu'nu arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

Sabah saatlerinden itibaren Sahil Güvenlik Komutanlığı ile deniz polisi ekipleri deniz dibinde aramalarını gerçekleştiriyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter de deniz yüzeyinde arama faaliyetini sürdürüyor.

Bu arada Kulaoğlu'nun yakınların sahildeki bekleyişi sürüyor.

Muhabir: Metin Tokgöz