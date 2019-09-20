Euro
6.29
Dolar
5.69
BIST 100
100,295.70
Altın
1,503.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST 4. gününde devam ediyor
logo
Türkiye

Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı davasında tahliye

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan sanık Uğur Mısırlıoğlu tahliye edildi.

Filiz Kınık   | 20.09.2019
Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı davasında tahliye

İstanbul

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin 3 sanığın, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan on beşer yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, tutuklu sanık Uğur Mısırlıoğlu'nun tahliyesine karar verildi. 

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Uğur Mısırlıoğlu ve tutuksuz sanık Arzu Keleş Baran ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada 8 mağdur da hazır bulundu. 

Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Suzan Çayır ise duruşmaya gelmedi. 

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu'nun adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya dört yılda dördüncü seçime gidiyor
Rejim destekçisi ülkelerin Suriye'de çatışan çıkarları
Orta Doğu, Arap Baharı ve Rusya'nın dönüşü
Bosna’daki savaş suçu zanlıları ICTY’nin kapanmasıyla 'affedilmiş' oldu
Avro Bölgesi resesyondan çıkışı maliye politikalarında aramalı

Benzer haberler

Kartal'daki çöken bina davasında tahliye

Kartal'daki çöken bina davasında tahliye