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Kars'ta PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Cüneyt Çelik,Kağızman Ali Çelik   | 13.02.2020
Kars'ta PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

Kars

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda köy muhtarlarının da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bazı adreslere operasyon düzenledi.

Aralarında köy muhtarlarının da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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